Dolmuş ile panelvan minibüs çarpıştı: 6 yaralı

SAMSUN - Samsun'da dolmuş ile panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesinin Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Meskenler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Şen idaresindeki 55 BY 903 plakalı panelvan minibüsü ile Aşkın Şentürk'ün kullandığı 55 D 1531 plakalı dolmuş çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsüyle birlikte dolmuşta yolcu olarak bulunan Esra Ateş (45), Serkan Altundal (20), Hikmet Bodur ve Seda Memu yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Gazi Devlet hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.