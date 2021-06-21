Dolmuş ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kırıkkale'de dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Mustafa Keskin Caddesi ile Malazgirt Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.A. idaresindeki 71 AAY 572 plakalı otomobil ile, M.Ü. idaresindeki 71 M 0016 plakalı dolmuş ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler M.F.A. ile M.Ü.'nün yanı sıra S.S. ve H.Ç. de yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı