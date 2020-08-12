Dolmuş duraklarında bakım çalışması Beypazarı Belediyesinin ilçede bulunan dolmuş duraklarında yaptığı bakım çalışmaları sürüyor.

Beypazarı Belediyesinin ilçede bulunan dolmuş duraklarında yaptığı bakım çalışmaları sürüyor.

Yapılan çalışmalarla dolmuş duraklarının kırık ya da hasar görmüş camlarının değiştirilmesinin yanı sıra oturma ve bekleme alanlarında da düzenleme yapılıyor. Belediye ekipleri, "Bakımları yapılan duraklara herhangi bir reklam, afiş ve diğer materyallerin yapıştırılmaması ve durakların temiz tutulması hususunda vatandaşlarımızın duyarlı davranmasını rica ediyoruz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA