Dolmuş durağında bulunan bebek, sevgi evine yerleştirildi
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Dolmuş durağında bulunan bebek, sevgi evine yerleştirildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dolmuş durağına terk edilmiş halde bulunan bebek, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

Dolmuş durağında bulunan bebek, sevgi evine yerleştirildi
23.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:27

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dolmuş durağına terk edilmiş halde bulunan bebek, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre geçen hafta Perşembe günü Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde bulunan dolmuş durağına 2 günlük bebek bırakıldı. Durağa gelen bir vatandaş, terk edilmiş halde bulduğu bebeği görünce durumu 112 acil sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi.

Ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu, uzun süre aç kaldığı için mama ile beslenen bebek; tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Bebek, tedavisinin ardından İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evi'ne yerleştirildi. "Melek İnci Mutlu" ismi konulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan jandarma ekiplerinin bebeği bırakan kişi yada kişiler hakkındaki geniş çaplı soruşturması sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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