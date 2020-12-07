Dolmuş durağı adeta çöp konteynerleriyle dolduruldu
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Dolmuş durağı adeta çöp konteynerleriyle dolduruldu

07.12.2020 17:48 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:53
Dolmuş durağı adeta çöp konteynerleriyle dolduruldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehir iç dolmuş durağı önüne belediye tarafından konulan 4 çöp konteyneri vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehir iç dolmuş durağı önüne belediye tarafından konulan 4 çöp konteyneri vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar minibüsten iner inmez çöp kokusuna maruz kaldıklarını söylediler.

Bozüyük Belediyesi bağlı ekipler Hal Camii yan tarafındaki Hoca İbrahim Sokak üzerindeki dolmuş durak yeri oluşturuldu. Dolmuş ve vatandaşların kullanımı için oluşturulan bu yere bir müddet sonra çöp konteynerleri yerleştirildi. İlçede dolmuş duraklarına araç park eden vatandaşlar, cezai işlem ile karşı karşıya kalırken, günlerdir çöp konteynerleri da dolmuş durağını işgal ederek vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

"Çöp konteynerleri yerleştirilerek, durağın kullanımının önüne geçildi"

Vatandaşlar yaşanan bu tablo karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken bu yanlışlığın bir an evvel düzeltilmesini isteyerek, "Hal Camii ve işyerleri inşaatının tamamlanmasının ardından belediye tarafından Hoca İbrahim Sokak üzerinde araç park yerlerinin de olduğu bazı düzenlemeler yapıldı. Bir müddet sonra ise araç park yerleri yeniden sökülerek yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu esnada sokakta dolmuşlar ve vatandaşlar için de bir ihtiyaç olan dolmuş durak yeri oluşturuldu. Ancak ne hikmetse buraya çöp konteynerleri yerleştirilerek, durağın kullanımının önüne geçildi. Biz buradan minibüsten indiğimiz zaman çöp kokularına maruz kalıyoruz. Buradan belediye yetkililerine sormak istiyoruz. Bu durağı dolmuş ve vatandaşlar rahatça indi bindi yapsın diye mi koydunuz?. Yoksa çöp konteynerlerine yer mi yaptınız? . Eğer çöp konteynerleri için yer olarak yaptıysanız hiç olmazsa durak tabelasını kaldırın da bizde yol ortasında dolmuş beklemeye devam edelim" diyerek sitemlerini dile getirdiler.

Öte yandan Bozüyük Belediyesi yetkilileri, bahse konu 4 çöp konteynerin yolun karşısında olduğunu, yapılan bir çalışma nedeniyle buraya götürüldüğünü belirterek, çalışma bitince eski yerine konulacağını söylediler. - BİLECİK

Dolmuş durağı adeta çöp konteynerleriyle dolduruldu
Dolmuş durağı adeta çöp konteynerleriyle dolduruldu
Dolmuş durağı adeta çöp konteynerleriyle dolduruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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