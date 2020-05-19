DOLMAHÇE AÇIKLARINDA DONANMA GEMİSİNDE İSTİKLAL MARŞI 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beşiktaş Dolmabahçe açıklarına demirleyen TGC Yavuz Fırkateyninde bayrak töreni yapıldı, pruvaya dizilen askerler İstiklal Marşı okudu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beşiktaş Dolmabahçe açıklarına demirleyen TGC Yavuz Fırkateyninde bayrak töreni yapıldı, pruvaya dizilen askerler İstiklal Marşı okudu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetlerine ait 30 gemi, 25 limanda demirledi. Dolmabahçe açıklarında demirleyen TGC Yavuz Fırkateyninde askerler, saat 19.19'u gösterdiğinde pruvada bayrak töreni yaptı. Törenin ardından tek sıra halinde dizilen askerler İstiklal Marşı okudu.

- İstanbul

Kaynak: DHA