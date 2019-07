- (Özel) Dolmabahçe Tüneli'nde motosikletli maganda deponun üstüne oturup tek tekerlek üzerinde gitti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker yapan başka maganda makas atarak terör estirdi

İSTANBUL - Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosikletli bir genç, seyir halinde gittiği esnada motosikletinin deposuna oturduktan sonra ayaklarını havaya kaldırıp metrelerce tek tekerlek üzerinde gitti. Başka bir motosikleti ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve yollarda arkasına aldığı sevgilisiyle tek tekerlek üzerinde giderek trafikte makas attı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenileri daha eklendi. Yapılan tüm uyarılara, haberlere, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde kaydedilen görüntülerde motosikletli bir maganda, benzin deposunun üstüne oturup ayaklarını da havaya kaldırarak tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Magandalıkta adeta çığır açan genç, motosikletiyle bu şekilde metrelerce giderek ölüme meydana okudu. Genç o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.

Mega kentin her noktasında sevgilisiyle terör estirdi

Sürücülerin adeta korkulu rüyası haline gelen başka bir maganda ise, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TEM Otoyolu, E-5 Karayolu ve Haliç Köprüsü başta olmak üzere mega kentin neredeyse her noktasında trafikte motosikletle terör estirdi. Maganda otoyol üzerinde trafikteki araçların arasında tek tekerlek üzerinde metrelerce gitti. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. E-5 Karayolu Çağlayan mevkisindeki başka bir görüntüde ise maganda, trafiği tehlikeye düşürdüğü yetmiyormuş gibi arkasına aldığı sevgilisiyle araçların arasından tek tekerlek üzerinde geçti.

Polis ekipleri magandaların peşine düştü

Bir an olsun sürücüleri umursamayan maganda, otoyolu ve karayolunun yanı sıra Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı, Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve Dolmabahçe-Dolmabahçe Tüneli'nde de tehlikeli sürüşüne devam etti. O anları kaydettiren ve kaydeden maganda marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA