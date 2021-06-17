Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor
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Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor

Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Dolmabahçe Sarayı'nın 124 metrekarelik en büyük halısı, Yıldız Şale Köşkü'nde restorasyona alındı.

Dolmabahçe Sarayı'nın 124 metrekarelik en büyük halısı, Yıldız Şale Köşkü'nde restorasyona alındı.

Milli Saraylar Başkanlığı'nın halı koleksiyonunda yer alan 119 yıllık Dolmabahçe Sarayı'nın halısı restore ediliyor.

Sarayda merasimlerin tertip edildiği Muayede Salonu'na ait olan halı, 1902 yılında II. Abdülhamid Han döneminde Hereke Dokuma Fabrikası'nda Muayede Salonu'na özel olarak üretildi. Üzerinde kabartma desenlerin bulunduğu halı Türk düğümü ve pamuk çözgü tekniği ile dokundu. Avrupai tarzda dokunan halıda daha çok rokoko desenler bulunuyor.

Yıldız Şale Köşkü'nde oluşturulan özel atölyede restore edilen halı üzerinde 8 kişi çalışıyor.

Yıldız Şale Köşkü Halı Atölyesi sorumlusu Mustafa Köksal, halı hakkında şu bilgileri verdi:

"119 yıllık tarihe tanıklık etmiş bir halı. Bazı kısımlarda güneşten dolayı aşınmalar oluşmuş. 4 ay önce bir kadro ile çalışmalara başladık. Toplamda 8 ayda tamamlamayı düşünüyoruz. Buradaki ipler, halının numarası tespit edilerek renkleri burada boyanır. Şu anda onarımının yüzde 50'sini tamamladık sayılır. Hasır işlemleri sürüyor. Onarım bittikten sonra tesfiye aşamasına geçilecek. Daha sonra da yerine sereceğiz. Halının ağırlığı bir tona yakın."

Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor
Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor
Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor
Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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