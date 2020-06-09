DOLMABAHÇE SARAYI'NDAKİ 164 YILLIK TUĞRALAR RESTORE EDİLİYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DOLMABAHÇE SARAYI'NDAKİ 164 YILLIK TUĞRALAR RESTORE EDİLİYOR

DOLMABAHÇE Sarayı'nda Sultan Abdülmecid'e ait 164 yıllık tuğralar restore ediliyor.

DOLMABAHÇE SARAYI'NDAKİ 164 YILLIK TUĞRALAR RESTORE EDİLİYOR
09.06.2020 09:50 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:53
DOLMABAHÇE  Sarayı'nda Sultan Abdülmecid'e ait 164 yıllık tuğralar restore ediliyor. Sarayın girişindeki Hazine Kapısı'nda bulunan tuğra karantina sürecinde restore edilirken, Saltanat Kapısı'ndaki tuğranın restorasyon çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor. 

Dolmabahçe Sarayı'nın görkemli kapıları, sadece sarayın değil şehrin simgelerinden olması açısından büyük önem taşıyor. Kapılar, aradan geçen 164 yıla rağmen ilk günkü özelliklerini muhafaza ediyor. Kapıların üzerindeki tuğralar için restorasyon çalışması başlatıldı.

Dolmabahçe Sarayı'nın girişindeki Hazine Kapısı ve üzerindeki kitabe ile tuğranın restorasyonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında müzenin ziyarete kapalı olduğu karantina döneminde tamamlandı. Sultan Abdülmecid'e ait tuğranın zemini ve altın varak uygulamaları restore edildi. Osmanlı'nın büyük hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin yazdığı kitabenin de bakımı yapıldı. Şair Ziver'in, sarayın açılışını hicri tarih olarak not düştüğü kitabede yazan dört mısralık kıta da aslına sadık kalınarak yenilendi. Hazine Kapısı, normalleşme döneminde müzeyi gezmeye gelen ziyaretçileri restore edilmiş haliyle karşılıyor.

SALTANAT KAPISI'NIN TUĞRA RESTORASYONU TAMAMLANMAK ÜZERE

Hazine Kapısı'ndaki tuğranın restorasyonun tamamlanması sonrası sarayın Dolmabahçe Caddesi'ne bakan Saltanat Kapısı'ndaki tuğranın restorasyonuna başlandı. Kapıdaki tuğranın restorasyon çalışması sarayın ziyarete kapalı olduğu günlerde devam ediyor. Saltanat Kapısı yalnızca padişahın saraya geliş ve gidişlerinde açılması bakımından simgesel bir anlama sahip. Osmanlı döneminde sadece padişaha açılan Saltanat Kapısı, Cumhuriyetin kuruluş döneminde de işlevini devam ettirmiş. Günümüzde de yalnızca Cumhurbaşkanlığı makamına açılan kapı, devlet geleneğini geleceğe aktaran bir ritüel halinde. Restorasyon işleminde görevli kalemkarların çalışması devam ederken kapıdaki tuğranın restorasyonunun birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

TUĞRALAR SULTAN ABDÜLMECİD'E AİTDolmabahçe Sarayı'nda 5'i kara ve 5'i deniz cephesinde olmak üzere 10 kapı bulunuyor. Kapıların en görkemlileri, saray girişindeki Hazine Kapısı ve Dolmabahçe Caddesi'ne bakan Saltanat Kapısı. Dolmabahçe'nin kapılarında yer alan tuğralar, sarayı inşa ettiren Sultan Abdülmecid'e ait. Tuğra, padişahın girift ve sanatlı şekilde tasarlanmış imzası olarak tanımlanıyor. Dolmabahçe Sarayı'nın tuğralarında Sultan Abdülmecid ve babası Sultan II. Mahmud'a atfen, "Abdülmecid han bin Mahmud el-muzaffer daima" ifadeleri yer alıyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı Haber
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu Haber
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi Haber
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor Haber
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
Hırsız, çaldığı ayakkabıyı 13 gün sonra giyince yakalandı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: DOLMABAHÇE SARAYI'NDAKİ 164 YILLIK TUĞRALAR RESTORE EDİLİYOR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 09:54:37. #1.15#
title