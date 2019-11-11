DOLMABAHÇE SARAYI'NDA ZİYARETÇİ REKORU KIRILDI

11.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:58

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi rekoru kırıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 10 Kasım'da, genci-yaşlısı 105 bin kişi Dolmabahçe Sarayı'na akın etti.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, Dolmabahçe Sarayı Saat Kule girişi güvenlik kontrol noktası verilerine göre 10 Kasım 2019 Pazar günü Dolmabahçe Sarayı'nı ve Atatürk'ün vefat ettiği odayı 105 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Açıklamaya göre, Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yılın en uzun mesaisini yaptı. Sabah saat 7.30'da ziyaretçilere açılan Hazine Kapı, akşam 17.30'da kapandı. Son ziyaretçilerin Atatürk'ün vefat ettiği 71 numaralı odadan çıkmasıyla Saray'daki anma programı saat 19.00'da sona erdi. Bu yılki 10 Kasım'ın güneşli bir pazar gününe denk gelmesi yoğunluğu daha da artırdı. Kadın-erkek, genç-yaşlı hatta yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancıların da ilgi göstermesiyle sayı on binlere ulaştı. İstiklal mücadelemizin öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefat ettiği odada anmak isteyenler, metrelerce uzayan kuyruğa ve bekleme süresine aldırmadan sıranın kendisine gelmesini bekledi. Engelli ve yürümekte zorluk çeken yaşlı ziyaretçiler de Atatürk'ün odasını ziyaret edebilme ayrıcalığını yaşadı. Yaşlı ve engelli kişilere, ziyaretleri boyunca Milli Saraylar görevlileri eşlik etti. Pazartesi dışında her gün ziyarete açık olan Atatürk'ün vefat ettiği oda, yılın en yoğun gününü yaşadı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 10 Kasım 2019 measisini 205 kişilik ekiple gerçekleştirdi

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Kaynak: DHA

- İstanbul