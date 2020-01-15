Dolmabahçe Sarayı'nda "Müzede Selfie Günü" etkinliği

15.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:20

Müze ve ören yerlerine ilgi artırmak amacıyla başlatılan 'Müzede Selfie' son gününde minikler Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Normal zamanlarda fotoğraf çekmenin yasak olduğu müzelere öğretmenleri ile birlikte ziyarete gelen minikler doya doya selfie çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müze ve ören yerinde tüm dünyada eş zamanlı bir etkinliğe imza atıldı. Dünyanın dört bir yanından paylaşılan müzelerde çekilen selfieler sosyal medyaya damga vurdu. Bu etkinliği fırsat bilen minikler ise öğretmenleri ile birlikte müzelere akın etti. Normal zamanlarda fotoğraf çekmenin yasak olduğu yerlerde minikler Dolmabahçe Sarayı'nda doya doya selfie çekti.

"MÜZELERDE FOTOĞRAF ÇEKTİRİLEMEYECEĞİ İÇİN GİTMEK İSTEMEYEN İNSANLAR VAR"

Öğrencileri ile birlikte Dolmabahçe Sarayı'nı ziyarete gelen Din Kültürü öğretmeni Çağatay Tekin, "Böyle bir yarışma herhalde Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Öğrencilerimizin en sevdiği şeylerden bir tanesi ya ayna karşısında kendilerini çekmek ya da selfie yapmak. Öğrencilerimiz bu durumu fırsat bildi. Normalde fotoğraf çekmenin yasak olduğu müzelerde selfie çekme imkanı sağlandı. Artık buradan öğrencilerimiz selfie çektikleri fotoğrafları yarışmaya göndereceklerdir. Öğrencilerimiz bir ilki burada yaşamış oldular. Hem onlar hem okulumuz adına sevinç verici bir durum. İnsanlar gittikleri yerde hatıra kalsın diye fotoğraf çekiliyorlar. Müzelerde fotoğraf çektirilemeyeceği için gitmek istemeyen insanlar var. Bu durum insanların kendi geçmişi ve tarihlerini tanıyabilmeleri için bir fırsat" dedi.

"DOLMABAHÇE SARAYI'NDA İLK DEFA SELFİE ÇEKİLİYOR"

Projeyi çok beğendiğini ifade eden minik Ömer Ensar Eyil, "Bence çok güzel bir proje hazırlamışlar. Dolmabahçe Sarayı'nda ilk defa selfie çekiliyor. Ben çok beğendim, selfie çektim. Çektiğim fotoğraflarımı sosyal medya hesabımda paylaşacağım" diye konuştu.

"İNSANLARIN ÇEKTİĞİM FOTOĞRAFLARI GÖRÜP MÜZELERİ ZİYARET ETMESİNİ İSTİYORUM"

Kültürlerin öğrenilmesinde müzelerin önemli rol aldığını aktaran minik Misanur Kuzucu, "Burası Atatürk'ün yıllar önce kaldığı bir ev. Müzelerdeki tarihi eserler bizim için çok önemli. Tarihi bu şekilde öğreniyoruz. Bizim de burada teşvik almamız gerekiyor. Burada birden fazla fotoğraf çektim. İnsanların çektiğim fotoğrafları görmesini istiyorum. Müzeleri ziyaret etmesini istiyorum. Bu yüzden çektim. Burası çok güzel" şeklinde konuştu.

"BOLCA FOTOĞRAF ÇEKTİRİYORUZ, SELFİE YAPIYORUZ"

Öğrencilerinin farklı kültürlerle tanışması için müzelerin önemli olduğunu belirten Türkçe Öğretmeni Gülhan Kahveci, "Bu etkinlik çerçevesinde öğrencilerimizle birlikte müzelerimizi ziyarete geldik. Okulumuzun son haftası farklı kültürlerle tanıştırmak için güzel bir etkinlik oldu. Bolca fotoğraf çektiriyoruz, selfie yapıyoruz. Fotoğraf çekiminin serbest bırakılması bizim için sevindirici oldu" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA