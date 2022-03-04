Son dakika haberleri! Dolmabahçe Sarayı marangozhanesinde yangın (2) - Haberler

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Son dakika haberleri! Dolmabahçe Sarayı marangozhanesinde yangın (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri! Dolmabahçe Sarayı marangozhanesinde yangın (2)

Gelen son dakika haberlerine göre DOLMABAHÇE Sarayı selamlık bölümünde bulunan marangozhanedeki kompresörde yangın çıktı.

DOLMABAHÇE Sarayı selamlık bölümünde bulunan marangozhanedeki kompresörde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın saat 08.00 sıralarında Dolmabahçe Sarayı Selamlık bölümünde çıktı. Marangozhanedeki kompresörden duman ve alevlerin çıktığını gören yetkililer, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Dolmabahçe Sarayı, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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