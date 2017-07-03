Dolmabahçe-Piyalepaşa Tüneli Bakıma Alınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dolmabahçe - Piyalepaşa Tüneli'nin bakım ve onarıma alınacağını duyurdu.



İBB'den yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısında zarar gören tünelin kirişlerinin İBB ekipleri tarafından değiştirileceği belirtildi. 5 gün sürecek bakım ve onarım nedeniyle trafiğin Gazhane Caddesi çıkışında tek şerit olarak yönlendirileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Dolmabahçe-Piyalepaşa Tüneli, Dolmabahçe çıkışı Gazhane Caddesi, Gümüşsuyu ve İnönü Caddelerinin kesişiminde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Terör saldırısında hasar gören kirişler İBB ekipleri tarafından değiştirilecektir. Çalışmalar süresince Gazhane Caddesi çıkışı tek şerit olarak hizmet verecek. Çalışmaların 5 günde tamamlanması planlanmaktadır."



Bakım ve onarım çalışmalarının bu gece 24.00'te başlayacağı belirtilerek, "Çalışmaların başlayacağı 03. 07. 2017 günü 24.00 - 06.00 saatleri arasında tünel çıkışı trafik Taksim'e yönlendirilerek onarım yapılacak. Alt geçit, 2 gece, 24.00 ile 06.00 arası trafiği kapalı kalacaktır." denildi.



Beşiktaş Vodafone Arena yakınında 12 Aralık 2016'da gerçekleştirilen terör saldırısında Dolmabahçe-Piyalepaşa Tüneli'nde kısmi de olsa zarar meydana gelmişti.