10 KASIM 2021

BASIN BÜLTENİ

Dolmabahçe'den Anıtkabir'e Ata'nın son yolculuğu

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Necmettin Özçelik'in özel arşivinden derlenen 'Özel Fotoğraflarla Atatürk'ün Son Yolculuğu' fotoğraf sergisi, Dolmabahçe Sarayı'ndan Anıtkabir'e uzanan Ata'nın son yolculuğunu gözler önüne serdi.

Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümünde Bursa'da da törenlerle anıldı. Heykel Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen Atatürk'ü anma törenine merkezi ve yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet binası da anlamlı bir anma törenine ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi personeli saat 9'u 5 geçe bina önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Bu yılki anma törenlerinde hizmet binasının koridorları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'ndan Anıtkabir'e uzanan son yolculuğunu anlatan fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Necmettin Özçelik'in özel arşivinden derlenen 'Özel Fotoğraflarla Atatürk'ün Son Yolculuğu' fotoğraf sergisi, personelden büyük ilgi gördü. Fotoğrafları dikkatle inceleyen Büyükşehir personeli, kendilerini 83 yıl öncesine götüren fotoğraflarla duygusal bir zaman yolculuğuna çıktı.

Son yolculuk

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumduğu fotoğraf karesiyle başlayan sergide, 17 Kasım 1938'de Dolmabahçe'de Ata'nın naaşı önünde saygı geçişi yapan vatandaşlar, 19 Kasım 1938'de Atatürk'ün cenazesinin Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e götürülmesi, 21 Kasım 1938'de Etnoğrafya Müzesi'ne nakli sırasında Ankara Caddelerindeki kortej görüntüleri de yer alıyor. Atatürk'ün naaşının 4 Kasım 1953'te Anıtkabir'e götürülmek üzere Etnoğrafya Müzesi'nden başlayan ikinci yolculuğu da fotoğraflarla ölümsüzleştirilmiş. Ata'nın naaşının 10 Kasım 1953'te Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakli sırasında çekilen fotoğraf kareleri de Ata'ya lan sevgi selini gözler önüne seriyor.

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