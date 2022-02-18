DOLMABAHÇE'DE NATO KARŞITI EYLEM

Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yılını protesto etmek isteyen çeşitli parti ve sivil toplum örgütü üyesi bir grup, saat 20.00'de Dolmabahçe Meydanı'nda toplandı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto eyleminde 'NATO'dan çıkılsın. Emperyalist üsler kapatılsın' yazılı pankart açan grup üyeleri NATO ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Eylem, basın açıklamasının ardından sona erdi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel