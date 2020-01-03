DOLMABAHÇE'DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞKANLIĞINDA GÜVENLİK TOPLANTISI
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DOLMABAHÇE'DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞKANLIĞINDA GÜVENLİK TOPLANTISI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik zirvesi toplantısı yapıldı.

03.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:55
DOLMABAHÇE'DE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞKANLIĞINDA GÜVENLİK TOPLANTISI

İSTANBUL - 'ın başkanlığında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik zirvesi toplantısı yapıldı.

Erdoğan, cuma namazının ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Burada Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi gerçekleşti. Yaklaşık 3 saat süren zirvede, bölgede yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal,  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katıldığı belirtildi.

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-Çalışma ofisi detaylar


Kaynak: DHA
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