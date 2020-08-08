Dolaşmaya çıkan yaşlı kadın dağ yolunda bulundu Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dolaşmak için evden çıkan yaşlı kadın dağ yolunda bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dolaşmak için evden çıkan yaşlı kadın dağ yolunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ahatlı köyünde yaşayan 65 yaşındaki alzheimer hastası Fatma Akbaş, sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesi ve yakınları yaşlı kadını köyde bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan aramalar sonucunda yaşlı kadın Geriş köyünün dağ yolunda bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA