Dolaşım yasağının kalkmasıyla Tiflis caddeleri kalabalıklaştı
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Dolaşım yasağının kalkmasıyla Tiflis caddeleri kalabalıklaştı

Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Dolaşım yasağının kalkmasıyla Tiflis caddeleri kalabalıklaştı
11.05.2020 20:28 | Son Güncelleme: 11.05.2020 20:30

Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 933 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 23 bin 906'ya çıktı.

Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 4 artarak 135'e, iyileşenlerin sayısı da 125 artarak 6 bin 531'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 10 bin 517 olmak üzere şimdiye kadar toplam 274 bin 60 test yapıldığı belirtildi.

Belavia Havayolları, Litvanya'nın Palanga kentine 24 Ekim'e kadar seferleri durdurma kararı aldı.

Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 2 bin 74 oldu

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yeralı Tugjanov, bugün olağanüstü halin sona ermesine rağmen şehirlere girişlerde sıhhi kontrol noktalarının çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Tugjanov, Cumhurbaşkanının talimatı üzerine Biyolojik Güvenlik Bilimsel Konseyinin oluşturulacağını söyledi.

Öte yandan başkent Nur Sultan Valiliği, toplu taşımanın yarın faaliyete başlayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 22 artarak 5 bin 160'a, taburcu olanların sayısı da 133 artarak 2 bin 74'e yükseldi.

Virüsten 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 32 oldu.

Tacikistan'da 49 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, 49 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 661'e, 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede ilk vaka 29 Nisan'da tespit edilmişti.

Özbekistan'da 29 vaka

Özbekistan Sıhhi ve Epidemiyolojik Kontrol Kurulu Başkanı Nurmat Atabekov, Kovid-19 vaka sayısının 29 artarak 2 bin 482'ye çıktığını bildirdi.

Sağlığına kavuşanlaırn sayısının 85 artarak 1982 olduğunu ifade eden Atabekov, 490 kişin tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Bugüne kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 390 bin test yapılırken, 40 bin kişi de gözetim altında tutuluyor.

Azerbaycan'da voleybol ligleri iptal edildi

Azerbaycan Voleybol Federasyonu, 2020-2021 sezonunun iptal edildiği ve ülkedeki tüm voleybol liglerinde bu sezon elde edilen sonuçların geçersiz sayıldığını açıkladı.

Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 70 artarak 2 bin 589, taburcu olanların sayısı da 30 artarak 1680 oldu.

Bugüne kadar virüsten 32 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 877 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da ölü sayısı 11'e çıktı

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1 artarak 11'e ulaştığı belirtildi.

Bugüne kadar ülkede toplam 641 kişide Kovid-19 saptanmış, bunun 317'si iyileşti.

Öte yandan hükümetin başkent Tiflis'te dolaşım yasağını kaldırmasıyla başkentin cadde ve sokakları kalabalıklaştı.

Moldova 68 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, son 24 saatte 9'u sağlık çalışanı 68 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 4 bin 995'e yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saatte 481 test yapıldığını belirten Dumbravyanu, son 24 saatte en fazla vakanın başkent Kişinev'de, Gagauz Özerk Yeri'nin Çadır-Lunga şehrinde ve Beltsi kentinde görüldüğünü aktardı.

Dumbravyanu, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 5 artarak 176'ya çıktığını kaydetti.

Ülkede şimdiye kadar 1980 kişi iyileşti.

Ukrayna

Ukrayna'da 12 Mart'ta başlayan karantinanın 22 Mayıs'a kadar sürmesi kararlaştırılsa da güzellik merkezleri, kuaförler, diş klinikleri, restoranlar, beyaz eşya mağazaları, noter, avukat büroları, müzeler ve kütüphanelerin faaliyetine izin verildi.

Halk, park, dinlenme ve spor alanlarını ziyaret edebilecek, milli sporcular serbestçe antreman yapabilecek.

Kovid-19 nedeniyle 408 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 15 bin 648, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 288 olarak açıklanmıştı.

Dolaşım yasağının kalkmasıyla Tiflis caddeleri kalabalıklaştı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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