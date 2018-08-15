Dolarlarını Bozdurarak TL'ye Sahip Çıktılar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyan Kağıthaneli vatandaşlar dolarlarını bozdurarak, Türk Lirası'na sahip çıktı. Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise "15 Temmuz'da darbe ile ülkemizi bölmeye çalışanlar şimdi de ekonomik darbeyle ülkemizi bölmeye çalışıyorlar" dedi.

Kağıthane Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Osmanoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, STK Temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine bankaya giderek dolar ve eurolarını Türk Lirası'na çevirdi.

"EKONOMİK OLARAK DOLAR ÜZERİNDEN BİZİ YILDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Dolar bozdurmaya giden Kağıthane Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Osmanoğlu, "Kağıthane Esnaf Odaları olarak dolarımızı bozdurup ekonomimize sahip çıkıyoruz. Ülkemize başlatılan bu ekonomik savaşı protesto etmek için devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için buraya geldik. Biz her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bize karşı yapılan bu saldırı bir ilk değil. Çanakkale'de denediler, Kıbrıs'ta denediler, 15 Temmuz'da denediler. Şimdi de ekonomik olarak dolar üzerinden bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Ama biz daha da çok kenetlendik" diye konuştu.

"DEVLET BAŞKANIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise "Bugün esnaflarımız, iş adamlarımız Kağıthane'de döviz bozduruyorlar. Her zaman da bu anlamda yerli ve milli düşüncedeler. Biz de teşekkür etmek için onların yanındayız. 15 Temmuz'da darbe ile ülkemizi bölmeye çalışanlar şimdi de ekonomik darbeyle ülkemizi bölmeye çalışıyorlar. Birlik ve beraberliğin göstergesi olarak biz de buradayız. Başkanımıza sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİ DOLARLA MI EZECEKLER"

Şoförler Odası esnafı taksici Savaş Altan, "300 dolarım vardı, bozdurmaya geldim. 15 Temmuz'da vatandaşlarımız tankla, tüfekle karşı çıktı. Bizi dolarla mı ezecekler. Başkanımızın sonuna kadar yanındayız" ifadelerini kullandı. - İstanbul