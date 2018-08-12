Dolarları Yakan Vatandaşın Eşinden Fırça Yediği Video Sosyal Medyayı Salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dolar çağrılarının ardından yurdun dört bir yanından protesto görüntüleri geliyor. Evdeki dolarlarını yakan kişinin oğluna çektirdiği video kaydı ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

DOLARLARI YAKTI, FIRÇAYI YEDİ

Türkiye-ABD arasındaki kriz sonrası ateşi bir türlü sönmeyen dolara vatandaşlardan ilginç tepkiler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntülerde ise dolar olarak yaptığı birikimi gözünü bile kırpmadan yakan adam ile ev halkı arasında geçen ilginç diyaloglar yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Eşi tarafından fırçalanan vatandaşın videosu, kısa sürede sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasına girdi.