Dolarları Sadece Oraya Yetti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hakkari İl Başkanlığı 6. Olağan Genel Kongresi'ne katıldı. Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait kapalı spor salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakkari'nin her bir vatandaşına selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Kongrenin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 16 Nisan halk oylamasında oranın yüzde 32 düzeyinde olmasına rağmen kalplerinin bizlerle birlikte olduğunu biliyorum. İnşallah 2019 seçimlerinde Hakkari hepsini telafi edecek bir oranla AK Partiye sahip çıkacak. Bugün bizi bir kez daha bağrına basan tüm Hakkarili kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.



"GEÇTİĞİMİZ 15 YILDA TÜRKİYE'Yİ HER BAKIMDA 3 KAT BÜYÜTTÜK"



"Bir ay doğdu odadan, şakı vurur bacadan, bu kaş bu göz sendedir, esirgesin yaradan" şarkısını hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Rabbim hepimizi kem gözlerden, kötü niyetlerden esirgesin, uzak tutsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirsin. Hakkari'de, Şırnak'ta, bölgemizde yatırımlardan ve işsizlikten şikayet ediyorsanız birinci sebebi terör. Çünkü geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'yi her bakımda 3 kat büyüttük. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım ve tarım gibi alanlarda bölgemiz elbette hak ettiği yardımları kısmen almıştır, ama yeterli değildi. 15 yılda Hakkari'de özellikle kayyumlar atandıktan sonra büyük yatırımlar yaptık. 84 kilometre bölünmüş yol yaptık. Şehrimize daha önce birçok insanın rüyasında görse bile inanamayacağı bir havalimanı yaptık. 20-30 yıl önce deselerdi inanır mıydınız, ama bakın yaptık. Havalimanında sadece bu yılın ilk 11 ayında 145 bin yolcu faydalanmış. İçme suyu sıkıntısını giderecek adımları sürekli atıyoruz. Önceki belediye döneminde günde ancak 1,5 saat su verilirken, şimdi 14 saat su veriliyor. Önümüzdeki yıl yatırımların tamamlanmasıyla inşallah 24 saat kesintisiz su verilecek. İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım, burada da inşallah su sorununu çözeceğiz."



"DERDİMİZ NET, BİZ SİZE AŞIĞIZ"



"Bu terör örgütlerini arkalarına alarak siyaset yapanların derdi siz değil, dağdakiler" diyen Erdoğan, "Bizim derdimiz Hakkari, Hakkari'deki kardeşimiz suyunu alabiliyor mu, insanca bir yaşama ulaştı mı, bizim derdimiz budur. Terör örgütünün yakıp yıktığı Yüksekova'yı yeniden ayağa kaldırdık. 3 bin konut yapıyoruz. İnşallah bu 3 bin konutun tamamı yaza bitmiş olacak. Derdimiz net, biz size aşığız. Biz istiyoruz ki Hakkari'de yaşayan kardeşim ben nasıl yaşıyorsam onlarda öyle yaşasın. Eğer biz hastane bulabiliyorsak, güzel yollarda seyahat ediyorsak, suyumuzu istediğimiz gibi buluyorsak, benim Hakkarili kardeşlerim de aynısını yaşayacak. Biz Türk'ü Türk olduğu için değil, Kürt'ü Kürt olduğu için değil, Laz'ı Laz olduğu için değil, beni yaradan Allah onları da yarattığı için seviyoruz. Bizim anlayışımız bu, AK Parti'nin insana bakışı bu, bu şekilde yola devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"DOLARLARI SADECE ORAYA YETTİ"



Kudüs konusuna değinen Erdoğan, "Mesele niyet meselesidir, niyetiniz eğer hizmetse kaynak da bulunur, hizmet de yapılır. Niyetiniz kötüyse dünyanın hazinelerini önünüze koysalar bir şey yapamazsınız. Kudüs meselesinde dünyayı tehdit ettiler mi? Evet. Peki kimler oy verdi? Adı bile bilinmeyen 21 bin nüfuslu yer. Niye? Dolarları sadece oraya yetti. 128 ülke ne dedi? 'Siz dolarınızla bizim irademizi satın alamazsınız' dedi. Sizin gücünüz bizim irademizi alt etmeye yetmez. Terörün gücü de Hakkari halkının gücünü alt etmemelidir. Her zaman ifade ettiğim gibi inanç varsa, aşk varsa, Allah'ın izniyle imkan da olur" diye konuştu.



YAYLALAR İÇİN MÜJDE



"Şimdi derdimiz Hakkari'ye özel sektör gelsin" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Girişimci de, yatırımcı da önce güvenlik, istikrar, huzur ister. Bunların olmadığı yerde hangi teşvikleri verirseniz verin yatırımcı gelmez. Geçtiğimiz 15 yılda Hakkari'ye birçok teşvik verdik. Ne olacak, terör örgütleri burada çalışanları tehdit ederse, kaçırırsa, yatırımcı gelmez. Terör örgütleri yatırımların gelmesini de engelledi. Terör örgütü işi vatandaşlarımızın evlerine, iş yerlerine kadar uzatarak ileri götürdü. Devlet olarak terörle mücadele ederken yaşanan sıkıntıları da gözetiyoruz. Hakkarili kardeşlerimiz niye sürekli göç etmek zorunda kalsın, önümüzdeki bahardan itibaren uygulanan yaylalara çıkma yasağını inşallah kaldırıyoruz. Ancak yaylalarınıza lütfen sahip çıkacaksınız. Teröristlere en ufuk bir tehditte 'al sana bir baş hayvan' diyecek misiniz? Hayır, eğer öyleyse buyurun yaylalara çıkın. Et fiyatlarının yüksekliğinden dolayı tartışıyoruz. Hakkari'nin yaylaları varken, bizim bu tartışmayı yaşamamız ne kadar abes. Aynı şekilde maden ocaklarının rahat bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi için çalışacağız. Sınır kapılarımızın sayılarını arttırıyoruz. Ticaret yapan her kardeşimizi ithalatçı ve ihracatçı olması için her türlü kolaylığı sağlayacağız. İnşallah bu potansiyelle beraber harekete geçireceğiz. Son dönemde 126 şirket kurulmuş. Hem Türkiye hem Hakkari olarak hedeflerimiz çok büyük, bizim bir tek amacımız var. Geçmişte yaşananları bir kenara bırakarak çocuklarımızı çok daha müreffeh bir gelecek bırakmak istiyoruz. Bu ülkeyi yönetenlerin tek bir gayesi var, o da milletimize hizmettir. Biz sizlere efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik" dedi.



"KUZEY IRAK'TAKİ KARDEŞLERİMİZE EN ÇOK DESTEĞİ BİZ VERDİK, ŞİMDİ MAAŞ ÖDEYEMİYORLAR"



Demokrasiden asla taviz vermediklerini dile getiren Erdoğan, "Hakkari'deki, Van'daki, Bingöl'deki kardeşlerimizin kökeniyle ilgili el uzatan, dil uzatan her kes önce karşısında bizi bulur. Bu kardeşiniz ülkemizin 81 vilayetinde yüreği yakılan, onuru zedelenen biri varsa, onun yanında yer almak benim namus borcumdur. Hakkarili kardeşimizin hakkını savunmayacaksa bu makamlarda niye oturuyoruz. Sınırlarımızın dışındaki kardeşlerimizin de hakkını savunmakla mahkumuz. Kuzey Irak'taki kardeşlerimize en çok desteği biz verdik, şimdi maaş ödeyemiyorlar. Başbakanlığım döneminde 2 milyar dolar kendilerine verdik. Biz onlara kardeş gibi bakıyoruz, geçen ay deprem olduğunda bölgedeki kardeşlerimizin yardımına koştuk. Tüm imkanlarımızı onlar için seferber ettik. Kuzey Irak yönetimi yanlış yola girmemiş olsaydı, bugün yaşanan sıkıntı olmayacaktı. Mesele topyekun memleketimize bir saldırı altında bulunuyor olmamızdır. Kandil mesafe olarak buraya çok yakın zihniyetleri buradaki kardeşlerimden çok çok uzak. Halbuki birlik olduğumuzda ne kadar güçlü, ayrı olduğumuzda ne kadar tehdit altında oluyoruz. Türkiye yoksa Hakkari de yoktur. Türkiye güçlüyse Hakkari'deki kardeşlerimin de o kadar umut doludur geleceği. Hakkari yoksa bizde yokuz. Onları nasıl açtıkları çukurlara gömdüysek mağaralarında da yok ederiz. Hakkarili kardeşlerimin huzurunu kaçıramazlar. Yetti artık, 40 yıldır bu milletin huzurunu kaçıranlar artık bunu yapamayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Devletinden başka devletimiz yok, bayrağımıza sahip çıkacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizim bölünmeye, küçülmeye değil birleşmeye, büyümeye kenetlenmeye ihtiyacımız var. Onun için çocuklarımız terör örgütünün elinde heder olmasınlar. En güzel okullarda okusunlar istiyoruz" ifadelerini kaydetti.



"Bize yapamazsın, edemezsiniz, başaramazsınız dedikleri ne varsa hepsini yapıyoruz" diyen Erdoğan, "Kudüs ile ilgili ne yaptık. İstanbul'da tüm İslam Teşkilatı üyelerimizi davet ettik. Yaptığımız çalışmayla BM'de; ABD'nin, İsrail'le birlikte o olumsuz kararı 128 üye kararı tersine çevirdik. Venezuela, Rusya, Fransa, Almanya'yı bizzat devreye soktu, hamdolsun netice aldır. Şimdi dünya 5'ten büyük mü? 1'den büyük mü? ABD 1 kaldı" şeklinde konuştu.



"O ÇUKURLU GÜNLERİ BİZ ÇUKURA GÖMDÜK"



Salon önünde bekleyen vatandaşlara da hitap eden Erdoğan, "Bir olduk beraber olduk tüm dünyaya nam saldık. Şüphesiz birileri bu birliğimiz hazmedilemediler. Bir olduk Kudüs olduk. Bir olduk BM'de 128'e 9 olduk. O 9'un içinde neler var. 15 bin nüfuslu bir ülke var. Bakıyorsunuz 21 bin nüfuslu, 50 bin nüfuslu bir ülke var. Demek ki dolarlarla, demek ki korkuyla iradeler satın alınmaz. Karşımda yüreği gümbür gümbür atan Hakkari'yi görüyorum. Hakkari'mizi hep birlikte sahiplenelim. O çukurlu günleri biz çukura gömdük. Onları unuttuk. 15 yıl içinde bütün zorluklara rağmen Hakkari'ye 10 katrilyon yatırım yaptık. Bazen üzülüyorum Yüksekova'da hastane yaptık açılışına geldim tehditlerle o gün açılışa kimseyi göndermediler. Niçin benim buradaki kardeşlerimi bizden uzak tutmak için tehdit ediyorlar diye üzüldüm. O günden bende bir hatıra var; bir hamile hanım kardeşim yanıma geldi. Polis eşiydi. 'beni bu gece taciz ettiler. Eşim görevdeydi. Geldiler evimizi bastılar. Bana tekme tokat giriştiler. Ne olur bize burada korunaklı evler yapın dediler' dedi. Yani bir hamile bayana bu teröristler gelip bunu yapabiliyor. Talimatlarımızı verdik tedbirlerimizi ona göre aldık" diye konuştu.



"TERÖRLE BİRLİĞİMİZİ, İNSANLIĞIMIZI TERBİYE EDEMEYECEKLER"



Kongreye katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Allah'a şükürler olsun bu güzel tablo, bu ülkenin hedeflerine, umutlarına, yarınlarına doludizgin gittiğini anlatıyor. Hep birlikte sıkıntılı günlerden geçtik. Zihnimizi, duygularımızı parçalamaya çalıştılar. Terör örgütleriyle yarınlarımıza kabus gibi çökmeye çalıştılar. İstemediler tarihimiz, ahlakımız, geleneğimiz ve yardımlarımız bir olsun, ama ne yaparlarsa yapsınlar biz bin yıldır bu topraklarda hür bir milletiz. Bu milletin lideri Recep Tayyip Erdoğan; Balkanlar'ı, Kafkasya'yı, Orta Doğu'yu, Orta Asya'yı bir kaosa sürüklemeye çalışanlara karşı duran bir anlayışın temsilcisidir. Terörle birliğimizi insanlığımızı terbiye edemeyecekler" dedi.



(Mehmet Salih Akkuş - Yılmaz Sönmez - Ömer Oğuz/İHA)