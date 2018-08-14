Dolarını Bozdurana Domates Bedava

Kars'ın Kağızman ilçesindeki esnaf Bilal Gürbüz, Türk lirasına destek vermek için dolarını bozdurana domatesi bedavaya verdi.

İlçenin Şahindere Mahallesi'ndeki pazarda manav dükkanı işleten Gündüz, gazetecilere yapığı açıklamada, tezgahına satmak için koyduğu yöresel Kağızman domatesini dolarını bozdurarak Türk lirasına çevirenlere bedava dağıttığını söyledi.

Gündüz, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasının ardından ABD ve dış güçlerin ülkeye ekonomik darbe vurmaya çalıştığını belirtti.

Bu nedenle Türk lirasına sahip çıkmak için dolarını bozduran vatandaşlara Kağızman domatesini bedava verdiğini aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

"Seramı kurarken devletimiz bana destek verdi, şimdi destek verme sırası bizde. Ülkesini, vatanını sevip dolarını bozdurana, bozdurduğu dolar tutarında Kağızman domatesi verdim. Ayağa kalkmaya çalışan FETÖ'cülere dur demenin zamanı geldi. FETÖ'cüler algı operasyonu yapıyor. Nasıl darbeye dur dediysek bu darbeye de dur diyeceğiz."