Dolarını Bozdurana Çaydanlık Hediye

Karabük'te ev eşyaları satışı yapan bir mağaza, 500 dolar bozdurup makbuzunu getirene çaydanlık hediye ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına destek amacıyla "500 dolar bozdurana çaydanlık hediye" kampanyası başlatan mağaza yetkilileri, vatandaşlara çağrı yaptı.

Mağaza yetkilisi Ali Kemal Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyayı Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlattıklarını söyledi.

Türkiye'ye karşı yapılanlara karşı duyarsız kalamadıklarını ifade eden Usta, "Ne yapabiliriz.' diye arkadaşlarla konuştuk ve 500 dolar bozdurup bize makbuzunu getiren müşterilerimize bir adet çaydanlık hediye edeceğimizi duyurduk. Hamdolsun talep de gördü, dolarını bozdurup makbuzunu getiren arkadaşlar oldu. Biz de onlara hediyelerini hemen takdim ettik. İnşallah başarılı olacağız, bunları da yeneceğiz, bunların yaptıkları bu oyunu da inşallah bozacağız." diye konuştu.

Usta, kampanyayı 20 Ağustos'a kadar yapmayı planladıklarını ancak Kurban Bayramı'ndan sonra da devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

Kampanya kapsamında 500 dolar bozdurup mağazaya makbuzunu teslim eden herkese 130 lira değerinde çaydanlık hediye ediliyor.