Doların Yükselmesi Altın Fiyatlarını da Uçurdu! İşte Güncel Altın Fiyatları

Doların yükselişinin durdurulamaması altın fiyatlarını da etkiledi. ABD ile olan mutabakat sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, Kapalıçarşı'daki küçük, büyük, Cumhuriyet ve yarım altın fiyatları..

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

205,13 liradan alınırken 205,21 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 328 liradan alınırken 336 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın 654 liradan alınıp, 673 liradan satılıyor

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.310 liradan alınıp 1.342 liradan satılıyor.