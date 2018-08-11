İşte Doları Son 1 Haftada Yükselişe Geçiren Sebepler

Dolar kuru temmuz ayı sonunda 4.80 seviyesindeyken Ağustos ayında ABD ve Türkiye arasında tırmanan tansiyonla birlikte sert yükseldi. İki Türk bakana gelen yaptırım sonrası 5 TL'yi aşan kur, hafta içerisindeki gelişmelere bağlı olarak yüksek volatiliye ulaştı. Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından dolar 6 TL'yi de aşarken, TL'nin haftalık kaybı yüzde 27, yılbaşından bu yana kaybı yüzde 45 oldu. Böylelikle Türk Lirası, Arjantin Pezosu'nu da geride bırakarak gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında en kötü performansı gösterdi.

RAHİP BRUNSON DETAYI

Dolar, Ağustos ayının ilk gününde ABD'nin tutuklu bulunan Rahip Brunson nedeniyle Türkiye'nin Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na yaptırım kararı almasının ardından TL karşısında yukarı yönlü atağa başlamıştı.

2004 YILINDAN BERİ EN YÜKSEK DÜZEY

Çarşamba günü piyasalara düşen karar sonrası 4.80'li seviyelerden bir anda 5 TL üzerini gören dolar kuru, tüketici enflasyonun da 2004 yılından beri en yüksek düzeyi olan yüzde 15,85 düzeyine çıkmasıyla, cuma günü kapanışı 5.0769 ile yaptı.

6 Ağustos sabahına 5.10 eşiğini geçerek başlayan, kapanış öncesi 5,20'ye dayanan kur gün içerisinde tırmanırken, ilk müdahale akşam saatlerinde Merkez Bankası'nın rezerv opsiyon mekanizması (ROM) üst sınırını yüzde 40'a indirmesiyle geldi.

ABD, AB VE ÇİN ARASINDAN TİCARET SAVAŞI

ABD ve Çin arasında başlayan ve Avrupa Birliği'ni de içine alarak yayılan küresel ticaret savaşı, FED'in faiz arttırmaya dönük sinyalleri ile sadece TL değil Rus Rublesi, Güney Afrika Randı, Çin Yuan'ı da başta olmak üzere tüm gelişmekte ülke para birimleri güçlenen dolar karşısında değer kayıplarına uğradı.

ROM hamlesi sonrası Dolar/ TL gevşeyerek 5,17 TL'ye inse de kapanış sonrası, özellikle Asyalı yatırımcılardan artarak devam etti ve 5,40 seviyesi aşıldı.

ABD İLE GÖRÜŞMELER

ABD ile gerilen ilişkilerde yeniden müzakere yolunun açılması ve Türk heyetinin Washington'da önce Dışişleri Bakanlığı ardından da Hazine tarafında temaslarda bulunacağı haberleriyle ertesi gün 5,10'lara dek indi. Sınırlı hareket çarşamba günü de devam etti ancak heyetin Türkiye'ye dönmesi ve somut bir sonuç çıkmaması üzerine dolar/ TL sert yükselişine devam etti ve 5,50 eşiği de aşıldı.

Piyasaların kapanış gününde erken piyasada yukarı yönlü hareketini sürdüren dolar, 10 ağustos gün içerisinde anlık yüzde 10-15'e varan dalgalanmalar yaşandı. Dolar 6 lirayı aştı.

"DÖVİZ SALDIRILARINA RAĞMEN BÜYÜYECEĞİZ!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt mitinginde "döviz kuru üzerinden yapılan saldırılara rağmen büyümeye devam edeceğiz" mesajı verdi. TİM, İTO, İSO gibi pek çok oda ve birlik de destek açıklamalarında bulundu ve Eylül ayında duyurulacak OVP öncesinde tam kadro halinde, Türkiye'nin önde gelen holding ve iş insanlarıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Yeni Ekonomik Yaklaşım sunumunda yer alındı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

Piyasalar yaklaşımın detaylarına odaklanmışken, beklenmedik bir çıkış geldi ve ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden "Türkiye ile ilişkilerin iyi değil." açıklaması yaptı.

Trump, türk çelik ve alüminyum ürünlerine yöelik gümrük vergilerini ikiye katlayacağını da duyurdu. T.C. Ticaret Bakanlığı ve IMF alınan karara karşı sert tepki gösterek açıklamalar yaptı ancak piyasalardaki yaptırımın sertleşebileceği endişesiyle TL üzerindeki baskı daha da yoğunlaştı.

AÇIKLAMA DOLARI TIRMANIŞA GEÇİRDİ

Dolar, cuma günü rekor kırarak 7 seviyesini test etti. 6,87'den dönen dolar/ TL, kapanışı 6,43 ile yaptı. Türk Lirası'nın haftalık kaybı yüzde 27, yılbaşından bu yana kaybı ise yüzde 45'e ulaştı.

Haftaya 5,87 TL ile başlayan euro 7,78 TL'yi gördü ve 7,34 ile kapandı. İngiliz sterlini ise 6,6 ile başladığı haftada 8,73 TL'ye dek çıkarken, 8,19 TL ile kapanışı yaptı.

Türk Lirası'nda değer kaybı gelişmekte olan ülke para birimlerini de etkiledi. GOÜ endeksi Mayıs 2017 yılından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

Kaynak: Habertürk