Doları kafese koydu, alışverişlerinde kuru 8 liraya sabitledi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doları kafese koydu, alışverişlerinde kuru 8 liraya sabitledi

Doları kafese koydu, alışverişlerinde kuru 8 liraya sabitledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kırşehir'de bir kuyumcu, 1 Doları vitrininde bulunan kafese koyarak kendi iş yerinde yapılan alışverişlerde dolar kurunu 8 liraya sabitledi.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de bir kuyumcu, 1 Doları vitrininde bulunan kafese koyarak kendi iş yerinde yapılan alışverişlerde dolar kurunu 8 liraya sabitledi. Kuyumcu Ahmet Durukan yaptığı kampanya ile ilgili olarak, "Dolar sakin bir yerde dursun elinizi yakmasın" dedi.

Kırşehir'de Kuyumculuk yapan Ahmet Durukan, 1 doları kafese koydu ve kendi iş yerinde dolar kurunu 8 TL'ye sabitledi. Ekonomik dalgalanmalar karşısında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Durukan, altın satışlarını 8 Türk Lirası üzerinden gerçekleştiriyor. İlginç Dolar tepkisi ile dikkat çeken Durukan, "Ülkemiz büyük bir kriz atlattı. 20 Aralık gecesi devlet büyüklerimiz ve Cumhurbaşkanımız önlem aldı ve konuşmasıyla dolar kurunu sabitledi. Kuyumculara düşen ise bu durumda ahi esnafının devletin yanında olduğunu belirtmesiydi" dedi.

Dolar kurunu pırlanta ürünlerinde 8 TL'den veren Ahmet Durukan, "Bir ilke imza atarak dolar kurunu sabitledik. Pırlanta ürünlerimiz dolar ile geliyor. Maliyetlerde dolar ile çarpılıyordu. Biz, dolar kurunu 2021 bandındaki gibi 8 liradan sabitledik. Esnaf olarak herkes taşın altına elini koymalı. Dolar kurunu 8 liradan sabitleyip satış yapacağız. Dolar dünyanın başına bela doların en huzurlu olduğu yer ise kafes" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Doları kafese koydu, alışverişlerinde kuru 8 liraya sabitledi

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı

Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı

 Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı

Parasını yatıran servetine servet kattı! İşte 2021'in en çok kazandıran yatırım aracı

 Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar oldu

Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title