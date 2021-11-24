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Dolardaki artışla ilgili Merkez Bankası ne dedi?

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Dolardaki artışla ilgili Merkez Bankası ne dedi?

Dolarda yaşanan hareketlilik sonrası gözler Merkez Bankasına çevrildi. Dolardaki hareketliliğin nedenini merak eden vatandaşlar Merkez Bankasından gelecek habere kilitlendi. Dolar neden arttı? Dolardaki artışla ilgili Merkez Bankası ne dedi? haberleri araştırılmaya başlandı.

Piyasada yaşanan aşırı oynaklık sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Görüşmenin içeriğine dair bir detay verilmezken, görüşme sonrası Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Kurlardaki aşırı oynaklığa ilişkin yapılan açıklamada, "Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir." denildi.

DOLARDAKİ ARTIŞLA İLGİLİ MERKEZ BANKASI NE DEDİ?

Merkez Bankası, açıklamasında "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir.'' dedi.

"İKTİSADİ TEMELLERDEN UZAK FİYAT OLUŞUMLARI GÖZLEMLENMEKTE"

Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."

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