Haberler » Ekonomi » Haber

Dolarda Yükseliş Hız Kazandı

Güne 3.40'ın üzerinde dengeli başlayan dolar/TL, 3.43'ün üzerinde taşındı.

Dolarda Yükseliş Hız Kazandı

Güne 3.40'ın üzerinde dengeli başlayan dolar/TL, 3.43'ün üzerinde taşındı.

Kaynak: Dunya.com