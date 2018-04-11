Dolarda Yıllık Artış Yüzde 14.58'i Buldu (2)

Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle son günlerde rekor üstüne rekor kıran euro da yıllık artış yüzde 33.5'i, dolardaki yıllık artış da yüzde 14.58'i buldu.

Dolar yüzde 1.97 günlük artarak 4.1938 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandıktan sonra günü 4.13 – 4.14 aralığında kapattı.

Euro ise günlük yüzde 1.21 artarak, 5.1941 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandıktan sonra 5.12 – 5.13 aralığına geriledi.

Böylece dolar lira karşısında, 3.8226 liradan işlem gördüğü yılbaşından bu yana yüzde 9.7, 3.7002 liradan işlem gördüğü 2017 yılının Nisan ayından bu yana da yüzde 14.58 arttı. Euro da, yılbaşındaki 4.5218 liradan yüzde 14.86 ve bir yıl önceki 3.8933 liradan işlem gördüğü dönemden bu yana da de yüzde 33.5 yükselmiş oldu.

Dövizlerdeki hızlı tırmanış Borsa İstanbul'a da satış olarak yansıdı ve BIST100 Endeksi, yüzde 0.04 düşüşle 113 bin 110 puandan açıldıktan sonra günü, günlük yüzde 1.32 düşüşle 109 bin 253 puandan bitirdi. - İstanbul