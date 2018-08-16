Dolara Karşı Alternatif Para Birimi

Duma'nın Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, doların baskı aracı olarak kullanılmasının yeni para biriminin oluşmasına yol açacağını belirterek, BRICS'e özel bir para birimi yaratmayı planladıklarını bunun 5 yıl içinde hayata geçebileceğini söyledi.

Dolara Karşı Alternatif Para Birimi

Duma'nın Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, doların baskı aracı olarak kullanılmasının yeni para biriminin oluşmasına yol açacağını belirterek, BRICS'e özel bir para birimi yaratmayı planladıklarını bunun 5 yıl içinde hayata geçebileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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