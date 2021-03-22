Dolar yükselir mi? Dolar/TL yükselecek mi? Son dakika Dolar/TL fiyatları

Dolar yükselir mi? Dolar/TL yükselecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma akşamı Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasının ardından sert bir düşüş yaşayan Türk lirası, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarıyla yeniden 8 seviyesinin altına indi. Son dakika Dolar/TL fiyatları

Liradaki değer kaybı bir ara yüzde 17 seviyesine ulaştı ve dolar 8,48 TL'ye kadar yükseldi. Dolar/TL kuru, 7,76 düzeylerinden işlem görüyor. Euro/TL kuru da 9,84 seviyesini görmesinin ardından 9,25'in altına gevşedi. Gün içinde 11 TL'nin üzerine üzerine çıkan sterlin de bu düzeyin altında işlem görüyor. Elvan yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanan kadar mevcut politikaların süreceği ve serbest piyasa mekanizmalarından taviz verilmeyeceğini söyledi. Peki tüm bu yaşananlar sonrası dolar yükselir mi? Dolar/TL yükselecek mi? Son dakika Dolar/TL fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

DOLAR YÜKSELİR Mİ?

Liradaki görülen sert değer kaybıyla ilgili yapılan yorumlarda, Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığını yeniden güçlendirmeye çalışan Ağbal'ı görevden almasından sonra gelişti.

Dolar/TL kuru, Kasım ayı başında 8,57 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Daha sonra Ağbal'ın TCBM Başkanlığı'na atanması ve kısa bir süre sonra da Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesi piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Lirada bu dönemde başlayan toparlanma, TCMB'nin üst üste yaptığı faiz artırımlarıyla daha da şiddetlendi ve Şubat ayı sonunda kur, 7'nin altına indi. Ağbal döneminde TCMB gösterge faizi yüzde 10,25'ten yüzde 19 seviyesine kadar yükseltti.

Bloomberg'e konuşan Coex Partners'dan Henrik Gullberg, "Liranın yukarı yönlü gideceğini düşünenlerin iyimserliği, TCMB'nin bir süre daha faizleri yüksek tutmasına izin verileceği beklentisine dayanıyordu ve Perşembe günklü toplantının ardından durum oldukça umut vericiydi. Şimdi ise bu umutlar yok oldu. Liranın yukarı gideceğini düşünen birilerini bulmak çok zor" dedi.

Asya'daki ilk işlemleri takip eden bir döviz işlemcisi de Bloomberg'e yaptığı değrelendirmede, açılışla birlikte liraya ciddi satışlar geldiğini ve kamu bankalarının liraya destek vermek için yaptığı hamlelerin yetersiz kaldığını belirtti.

Bazı piyasa oyuncuları, kısa vadede lirada aşırı değer kaybını engellemek için kamu bankalarının ciddi şekilde müdahale etmesini beklediklerini söylüyor.

Asya borsaları olumsuz etkilendi

Piyasaların açılışıyla birlikte liraya gelen sert satışlar, yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilediğinden borsalarda da çalkantılara neden oldu.

MSCI'ın Japonya hariç Asya-Pasifik borsalarını takip eden endeksi güne düşüşle başladı ancak daha sonra Cuma günkü kapanış seviyelerine doğru toparlandı.

Japonya'nın Nikkei endeksi ise yüzde 1'in üzerinde düşüş kaydetti. Bu düşüşte, Japon bireysel yatırımcıların değer kazanacağı beklentisiyle liraya yaptıkları yatırımlarda kayba uğrayacakları yönündeki kaygıların etkili olduğu belirtiliyor.

Reuters haber ajansı, Japon küçük yatırımcıların kayıplarını artırmamak için pozisyonlarını kapatmaları halinde liradaki satışların daha da artmasından endişe duyulduğunu aktardı.

Elvan: Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına devam edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından taviz olmayacağını ve liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına devam edileceğini belirtti.

Elvan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır. Bu alanlarda istikrar olmaksızın, güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir.

Uygulamakta olduğumuz "enflasyonda düşüşü önceliklendiren" makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz.

Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir.

Reform paketimizde yer alan eylemler de, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır.