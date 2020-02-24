Dolar yükseldi, güvenli liman altın yine rekor kırdı

24.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:57

Dolar ve altındaki yükseliş haftanın ilk gününde de devam ediyor.



Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdüren Amerikan Doları, geçen hafta son 9 ayın en yüksek seviyelerini görerek yüzde 1'lik bir artışa imza atmıştı. Tüm dünyada yükselişini sürdüren para birimi, haftaya da değer kazancı ile başlamasının ardından 6,1320 TL'den alıcı buluyor. Euronews.com'da Görüntüle