Dolar yılın en yüksek seviyesinde
Dolar, TL karşısında 6,6555 ile yılın en yüksek seviyesini gördü.
01.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:11
Dolar, TL karşısında 6,6555 ile yılın en yüksek seviyesini gördü.
Güne 6,6230 seviyesinden başlayan dolar küresel koronavirüs haberlerinin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederek TL karşısında yılın en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL 6,6555 seviyesi ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Parite, şu sıralarda 6,6540 seviyesinden işlem görüyor. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA