Dolar yılın en yüksek seviyesinde Dolar, TL karşısında 6,6555 ile yılın en yüksek seviyesini gördü.

Dolar, TL karşısında 6,6555 ile yılın en yüksek seviyesini gördü. Güne 6,6230 seviyesinden başlayan dolar küresel koronavirüs haberlerinin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederek TL karşısında yılın en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL 6,6555 seviyesi ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Parite, şu sıralarda 6,6540 seviyesinden işlem görüyor. - İSTANBUL Kaynak: İHA