Dolar yeniden 13 TL'yi gördü

Geçen hafta TL karşısında tarihi zirveye ulaşan Dolar bugün yine 13 TL sınırını gördü. Euro ise gün içinde 14,76'ya kadar yükseldi.Türkiye'de geçen hafta döviz kurlarında yaşanan oynaklık bu hafta da etkisini sürdürüyor. Güne yatay başlayan dolar, geçen hafta yakaladığı seviyeye yaklaşarak, gün içerisinde yeniden 13 TL'yi gördü. Euro da güne 14,59'dan başla, gün içerisinde 14,76'ya kadar yükseldi.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalı günlerin ardından TL-Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 12.33 liradan kapatmıştı.

Haftaya 12.40'dan başlayan Dolar/TL ise bugün yeniden 13 TL'nin üstüne çıktı. Dolar geçen hafta 13,45 ile rekor seviyesine çıkmıştı. Ancak daha sonra 11,50 civarına gerilemişti.

Türk Lirası'nda görülen değer kaybının, Merkez Bankası'nın enflasyonda kaydedilen artışa rağmen faiz indirimlerine devam edeceği beklentisine bağlı olduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döviz kurları ve enflasyondaki artışa rağmen faiz artırımına yanaşmıyor. Erdoğan dün de düşük faiz politikasından geri adım atmayacağını belirtmişti.

Tüm zamanların en düşük seviyelerine gerileyn TL'nin bu yıl Dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 45'e ulaştı.

Reuters,DW/TY,BÖ

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