Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Son Rakamlar

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 5,48 TL seviyesinden tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyelerden başladı. Dolar kuru şu sıralar 5,47 TL'den, euro ise 6,20 TL'den işlem görüyor.

EN DÜŞÜK 5,45'İ GÖRDÜ

Dolar Cuma günü kapanışta 5,48 TL, euro ise 6,21 TL olmuştu. Dolar, bugün en düşük 5,45 seviyesini en yüksek ise 5,47 seviyesini gördü. Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0,21 yükselişle 96,95 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi 1,1312 seviyelerinde bulunuyor.