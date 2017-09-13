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Dolar, Yeni Güne Gerileyerek Başladı

Dolar/TL, dünkü SWAP faizi nedenli sert dalgalanmanın ardından bu sabah 3.4280 seviyelerinde güne başladı.

Dolar, Yeni Güne Gerileyerek Başladı

Dolar/TL, dünkü SWAP faizi nedenli sert dalgalanmanın ardından bu sabah 3.4280 seviyelerinde güne başladı.

Kaynak: Dunya.com