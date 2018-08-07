Dolar, Yatırımcısına Bir Yılda Yüzde 50 Kazandırdı

Dolardaki yükseliş durdurulamıyor. Geçen sene bu gün dolar kuru 3,5 iken, son günlerde dolar rekor rakamlara ulaştı ve güncel değeri 5,25 oldu. Bu yükselişte akıllardaki soru "parasını dolara yatıran ne kadar kazandı" oldu. Geçen sene bugün, 100 bin Türk lirası ile dolar alan 48 bin Türk lirası, 500 bin Türk lirası ile dolar alan vatandaş ise 243 bin Türk lirası kara geçti.

PARALARINA PARA KATTILAR

Bu günden tam bir yıl önce, 7 Ağustos 2017 tarihinde dolar kuru 3,5338'di. Bu kurla 100 bin Türk lirası dolara çevrildiğinde 28 bin dolardı ediyordu. Günümüzde dolar kuru her geçen gün artıyor. Güncel dolar kuru 5,25'in üstünde. Eğer elinizde geçen sene 100 bin Türk lirasına aldığınız 28 bin dolarınız varsa, şu an 148 bin Türk liranız var demektir. Yani geçen sene 100 bin Türk lirasıyla dolar alan bir kişi bir yılda 48 bin dolar para kazanmış oldu.

Hesaplamaları 500 bin Türk lirası üzerinden yaptığımızda da rakamlar şu şekilde

NEREDEYSE SERVET

7 Ağustos 2017 tarihinde 500 bin Türk lirasını 3,5338 kurla dolara çevrildiğinde 141 bin dolar ediyordu. Günümüz dolar kurunda 141 bin dolar, 743 bin Türk lirası ediyor. Bu yılda 243 bin Türk lirası kar anlamına geliyor.