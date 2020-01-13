Dolar ve TL haftaya sakin başladı
Küresel piyasalar, 15 Ocak'ta imzalanması beklenen ABD-Çin ticaret anlaşmasını yakından izlerken; yurt içi piyasalar ise 16 Ocak'taki Merkez Bankası faiz kararını bekliyor.
13.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:23
Küresel piyasalar, 15 Ocak'ta imzalanması beklenen ABD-Çin ticaret anlaşmasını yakından izlerken; yurt içi piyasalar ise 16 Ocak'taki Merkez Bankası faiz kararını bekliyor. Bugün ise Kasım 2019'a ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak.
Kaynak: Dunya.com