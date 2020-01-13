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Dolar ve TL haftaya sakin başladı

Küresel piyasalar, 15 Ocak'ta imzalanması beklenen ABD-Çin ticaret anlaşmasını yakından izlerken; yurt içi piyasalar ise 16 Ocak'taki Merkez Bankası faiz kararını bekliyor.

13.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:23
Dolar ve TL haftaya sakin başladı

Küresel piyasalar, 15 Ocak'ta imzalanması beklenen ABD-Çin ticaret anlaşmasını yakından izlerken; yurt içi piyasalar ise 16 Ocak'taki faiz kararını bekliyor. Bugün ise Kasım 2019'a ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak.

Kaynak: Dunya.com

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