Son Dakika! Dolar ve Euro Rekor Üstüne Rekor Kırıyor

Haftalardır hızlı yükselişini sürdüren dolar kuru 4,95 lira ile yeni zirvesini gördü. Euro ise 5,73 lirayı aşarak rekorunu tazeledi.

BORSA İSTANBUL DÖVİZ VARLIKLARINI TL'YE ÇEVİRMİŞTİ

Borsa İstanbul'dan dün yapılan açıklamada, döviz piyasalarında son dönemde yaşanan spekülatif hareketlere ilişkin Borsa İstanbul Grubu tarafından değerlendirmeler yapıldığı belirtilirek "Türk Lirası'na olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, Borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirası'na çevrilmiştir" denildi. Açıklamada kurumun döviz varlıklarına ilişkin bir tutar yer almadı.

"MERKEZ BANKASININ HAMLELERİ DİKKATLE TAKİP EDİLMELİ"

Uzmanlar, "Dolar/TL kurunun tarihi zirve seviyesini sürekli olarak revize ettiği ve yukarı yönlü çıkışlarda soluksuz adımlar attığı bu süreçte, gerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gerekse hükümet kaynaklı gelebilecek olası açıklamalar/ müdahaleler, olası tepki düşüncesinde dikkatle takip edilmelidir. Son süreçte ilgili müdahaleler kur tarafında kısmi olarak belirli bir tepkilerin oluşmasını sağlasa da ana görünümde herhangi bir değişim oluşturamamıştı hatırlarsak. Özellikle de TCMB'nin 07 Haziran'da gerçekleştireceği toplantı öncesinde bankanın ara bir toplantı yaparak faiz artırımına yönelik herhangi bir aksiyon alıp almaması hususu, mevcut müdahaleler içerisinde gerek yurtdışı gerekse yurtiçi kurumların/ yatırımcıların dikkatle takip ettiği hamlelerden birisi oldu" dedi.