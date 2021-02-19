Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 18 Şubat dolar, EURO!
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 18 Şubat dolar, EURO!

19.02.2021 01:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 02:01
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 18 Şubat dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,0075 bazında ilerleyen dolar bugün 7,0075

19 Şubat 2021,Cumadöviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,0925 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,0075 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

19 Şubat Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,0100 TL

Dolar alış fiyatı : 7,0050 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,4300 lira seviyesinde kapattı.

19 Şubat Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 8,4350 TL

Euro alış fiyatı : 8,4250 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 9,6850 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,6367

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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