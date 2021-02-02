Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 3 Şubat dolar, EURO!
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,1625 bazında ilerleyen dolar bugün 7,1175
3 Şubat 2020 Çarşamba döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,1625 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,1175 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
3 Şubat Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,1200 TL
Dolar alış fiyatı : 7,1150 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,5900 lira seviyesinde kapattı.
3 Şubat 2020 Çarşamba günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 8,5950 TL
Euro alış fiyatı : 8,5850 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 9,8256 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,7766
şeklinde belirlendi.