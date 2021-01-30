Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,2750 bazında ilerleyen dolar bugün 7,2750
30 Ocak 2020 Cumartesi döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,4325 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,2750 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
30 Ocak Cumartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,2800 TL
Dolar alış fiyatı : 7,2700 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,0200 lira seviyesinde kapattı.
30 Ocak 2020 Cumartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 8,8350 TL
Euro alış fiyatı : 8,8250 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,0314 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,1561
şeklinde belirlendi.