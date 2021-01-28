Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,8575 bazında ilerleyen dolar bugün 7,3600
29 Ocak 2020 Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,3475 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,3475 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
29 Ocak Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,3500 TL
Dolar alış fiyatı : 7,3450 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 8,9050 lira seviyesinde kapattı.
29 Ocak 2020 Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 8,9100 TL
Euro alış fiyatı : 8,9000 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,1270 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,0765
şeklinde belirlendi.