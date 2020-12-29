Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,8575 bazında ilerleyen dolar bugün 7,4325

29 Aralık 2020 Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,4325 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,4325 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

29 Aralık 2020 Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,4350 TL

Dolar alış fiyatı : 7,4300 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,3500 lira seviyesinde kapattı.

29 Aralık 2020 Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,3550 TL

Euro alış fiyatı : 9,3450 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 10,0314 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 9,9814

şeklinde belirlendi.

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