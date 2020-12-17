Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,8575 bazında ilerleyen dolar bugün 7,8175

17 Aralık 2020 Perşembe döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,8175 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,8175 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

17 Aralık 2020 Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,8200 TL

Dolar alış fiyatı : 7,8150 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,5100 lira seviyesinde kapattı.

17 Aralık 2020 Perşembe günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,5150 TL

Euro alış fiyatı : 9,5050 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 10,5145 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,4621

şeklinde belirlendi.

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