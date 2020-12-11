Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,8125 bazında ilerleyen dolar bugün 7,8625

11 Aralık 2020 Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,8025 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,8625 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

11 Aralık 2020 Cuma yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,8650 TL

Dolar alış fiyatı : 7,8600 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,5100 lira seviyesinde kapattı.

11 Aralık 2020 Cuma günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,5150 TL

Euro alış fiyatı : 9,5050 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 10,5145 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,4621

şeklinde belirlendi.

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