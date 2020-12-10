Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
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Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

10.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 01:01
Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,8125 bazında ilerleyen dolar bugün 7,8125

10 Aralık 2020 Perşembe döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,8025 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,8375 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

10 Aralık 2020 Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :7,8150 TL

Dolar alış fiyatı : 7,8100 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,4900 lira seviyesinde kapattı.

10 Aralık 2020 Perşembe günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,4950 TL

Euro alış fiyatı : 9,4850 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 10,5145 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,4621

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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