Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,8075 bazında ilerleyen dolar bugün 7,8025
5 Aralık Kasım 2020 Cuma döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,8025 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,8025 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
5 Aralık Kasım 2020 Cumartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,8050 TL
Dolar alış fiyatı : 7,8000 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,4600 lira seviyesinde kapattı.
5 Aralık 2020 Cumartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,4650 TL
Euro alış fiyatı : 9,4550 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,5145 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,4621
şeklinde belirlendi.