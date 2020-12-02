Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,9750 bazında ilerleyen dolar bugün 7,9750
25 Kasım 2020 Çarşamba döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,6950 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,9750 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
25 Kasım 2020 Çarşamba yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,9800 TL
Dolar alış fiyatı : 7,9700 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,4350 lira seviyesinde kapattı.
25 Kasım 2020 Çarşamba günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,4400 TL
Euro alış fiyatı : 9,4300 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,1357 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,0851
şeklinde belirlendi.