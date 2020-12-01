Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu?
Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 7,9750 bazında ilerleyen dolar bugün 7,8025
1 Aralık Kasım 2020 Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru.
DOLAR KAÇ TL?
Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 7,8025 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 7,8025 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.
1 Aralık Kasım 2020 Pazartesi yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:
Dolar satış fiyatı :7,8050 TL
Dolar alış fiyatı : 7,8000 TL
EURO NE KADAR OLDU?
Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonimiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan euro dün 9,3300 lira seviyesinde kapattı.
30 Kasım 2020 Pazartesi günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:
Euro satış fiyatı : 9,3350 TL
Euro alış fiyatı : 9,3250 TL
STERLİN NE KADAR OLDU?
İngiliz sterlini güne 10,4538 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 10,4017
şeklinde belirlendi.